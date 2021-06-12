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【iBond】超購近4倍認購金額及人數均急增 iBond或加碼發行額至200億元

股樓投資 13:19 2021/06/12

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香港政府表示，從配售機構收集到的初步資料，新一批通脹掛勾債券（iBond）認購金額達到545.8億元，為目標發行額150億元的3.6倍，較去年增加近四成。認購人數達到71.7萬，較去年增加55%。

【延伸閱讀】光大證券看好港股全年跑贏A股  建議重點關注6類股份 見【下一頁

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政府表示，由於iBond認購反應熱烈，預計最終發行額將達到上限200億元，而財經事務及庫務局局長許正宇亦在出席電台節目上表示，發行額有機會增加到200億元

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撰文 : 謝克迪, CFA

債券 通脹 財經事務及庫務局 香港 iBond

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