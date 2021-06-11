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【汽車股】中汽協﹕5月汽車銷量按年跌3.1%　芯片短缺為最大問題

股市 19:27 2021/06/11

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中汽協公佈內地5月汽車產銷量數據。

中汽協公佈內地5月汽車產銷量數據，5月汽車產量達204萬輛，按月跌8.7%，按年則跌6.8%；5月汽車銷量則達212.8萬輛，按月跌5.5%，按年則跌3.1%。累計首5個月汽車產量達1062.6萬輛，按年增36.4%，增速比首4個月回落17個百分點，首5個月汽車銷量則達1087.5萬輛，增速比首4個月回落15.2個百分點。

中汽協表示，5月汽車產銷量按年均錄得下降，但新能源汽車仍維持良好發展。5月新能源汽車產銷量持續增長，新能源汽車產銷量均為21.7萬輛，按月分別增長0.5%及5.4%，按年則增長1.5倍和1.6倍。今年首5個月累計產量為96.7萬輛，累計銷量為95萬輛，兩者按年均錄得增長2.2倍。

中汽協副秘書長師建華表示，5月汽車銷量降低，最大的問題是芯片問題，並指芯片短缺問題對第二季影響非常大，預期有關問題在今年第三季末、第四季度可緩解。不過他仍預計，6月數據「不會太樂觀」。

相關文章﹕

【汽車芯片】中汽協：汽車缺芯今季惡化　瑞薩電子日本火災受損工廠6月才回復正常（第二版）

【汽車股】中汽協﹕2月新能源汽車銷量按年升5.8倍

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編輯﹕賴奕羚

汽車 新能源 汽車股 中國汽車工業協會 中國

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