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【A股戰報】科大訊飛急跌因輸入法違規？ 公司澄清軟件更新後將重新上架

股樓投資 12:44 2021/06/12

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內地語音識別人工智能的龍頭科大訊飛（002230），昨日（11日）一度逼近跌停，隨後有所反彈但仍跌6%。公司股價急跌，主要網傳公司旗下的訊飛輸入法因違法收集非業務相關的用戶信息，因此在蘋果、小米、華為等應用商台均下架。

 

【延伸閱讀】光大證券看好港股全年跑贏A股  建議重點關注6類股份 見【下一頁

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公司回應指經營一切正常，而根據內地傳媒報道，公司目前正按照相關部門要求進行版本更新，在更新後輸入法將重新上架，預計需時1至2個星期。實際上，安信證券分析指，政府監管部門將所有App統一安全認證及整改，其他輸入法如搜狗輸入法、QQ輸入法等都暫時下架。

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撰文 : 謝克迪, CFA

經濟 科大訊飛（深：002230） A股 軟件

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