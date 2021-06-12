【中國金融】大和獲准中國開業 外資券商加快進入內地？

根據北京市地方金融監督管理局的消息，大和證券正式獲得中國證監會的業務許可證，換言之大和可以正式對外開展業務，業務範圍包括證券經紀、證券承銷及保薦、證券自營。

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近日星展證券亦獲批准營業，加上去年12月底高盛啟動收購高盛高華證券100%股權的程序，近期已有至少8間外資控股合資券商在中國，包括摩根大通證券（中國）、野村東方國際證券、星展證券、瑞銀證券、瑞信方正證券、摩根士丹利華鑫證券、高盛高華證券。另外，摩通亦傳出將申請100%持股合資券商。

興業證券分析指，隨著外資券商增加，短期行業競爭或加劇，但長期將推動國內券商改革，與國際市場接軌，同時推動證券業創新，令行業收入結構改善。

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