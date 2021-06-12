【德國經濟】德國央行對當地經濟前景更樂觀 預期最快今年夏天返回疫情前水平

德國央行表示，今年下半年德國經濟有望強勁反彈，經濟活動最快於今年夏天返回疫情前的水平。該行每年會發布兩次經濟預期，今次最新預測較去年12月更樂觀，德國央行預期德國經濟今年將按年增長3.7%，2022年將增長5.2%。

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德國央行行長Jens Weidmann表示，德國經濟正在克服新冠疫情，該國疫情防控措施將產生實質性的影響，主要體現在個人消費及受措施影響最大的服務業。

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