▲ 【人事變動】積金局委任鄭恩賜為署理行政總監 直至另行通知

積金局宣布高層人事變動。積金局最新宣布，委任機構事務總監及執行董事鄭恩賜出任署理行政總監，接替即將正式離任的行政總監羅盛梅，6月10日起生效，直至另行通知，而政府就積金局的行政總監遴選工作目前仍在進行中。

積金局主席劉麥嘉軒表示，強積金制度關乎全港工作

人口的退休福祉，由財政司司長擔任主席的遴選委員會現正物色合適人選出任行政總監，帶領積金局向前邁進及應對未來挑戰，有關工作仍在進行中。

劉麥嘉軒續指，是次署任安排可確保機構過渡期間的穩定性及暢順運作以繼續履行法定職能保障強積金計劃成員的權益 ，並全力推進建構積金易平台。

她又感激剛展開離任前休假的行政總監羅盛梅，形容對方服務積金局近9年， 對積金局及強積金制度貢獻 良多， 於擔任行政總監期間更啟動了強積金制度歷

來最大的改革積金易平台項目，代表董事會向她致以 衷心謝意。

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編輯：趙穎妍