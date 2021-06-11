【玄人‧峰語@iM網欄】如何去解讀水星逆行？





姑勿論你是否認識術數，但總對一些天文大象如「日蝕」、「月蝕」、「水星逆行」等名字不會陌生，而在投資界，很多時候會將股市的短期韻律與這等天文現象拉上關係，尤其是更視之為跌市的先兆。作為玄學研習者，我也曾將股市跟這些天文現象的關係作一研究，發現它跟股市的升跌，是有相應的關係，但卻非等於「股災」 的訊號。



上期已提過，地球是受周遭的星體的磁場影響著，而人的行為自然亦受此等磁場左右。所以，一旦天文上出現一些大象，地球的磁場會突變，人的思維也受影響，股市既然是集體的群眾行為，所以股市有所變化也是合理的。在眾多天文大象中，股民對「水星逆行」(下稱「水逆」)特別敏感，很多人都誤解「水逆」會令股市下跌。那麼，我們先行了解什麼是 「水逆」。

「水逆」是由於水星公轉週期和地球不同的緣故，從地球觀察水星軌跡，看起來就好像水星「倒行」一樣，實際上是一個視覺運動的結果。如果大家還不明白，可以用兩個人跑圈作一例子。現在有甲、乙二人跑步，甲一直在內圈(路程100米)跑步，乙則在外圈(路程400米)跑，假設大家步速一樣，甲完成4圈，乙才會完成一圈。正常情況下，甲一定是領先於乙的、但有些時候，視覺上乙好像是後來居上(但實際上甲已跑了多幾個圈)，這種狀態甲好像「逆行」，而「水逆」、就是這個道理了。 水星公轉周期是88日，地球則是365日，水星是行先於地球，但當地球有些時間「超前」時，「水逆」的視覺運動就會出現了。

水星與地球的關係本身是「順行」的，但當一下子「逆行」時，地球本身習慣的磁場會出現變化，而這變化會令原有的韻律改變，因此也影響社會、人等等的行為了。「水逆」一年中大約會發生3 到4 次，每一次的周期約20 天左右。傳統占星學的角度而言，在「水逆」期間會暫時對人的思考、行為模式造成某種不可見的影響，但普遍的解釋是負面的，尤其是近年多人討論此現象，人們大凡遇到各種不好的遭遇、都歸咎於「水逆」。然而，我的觀察是磁場原本向著某方向發展，突然有所改變，相關的運動也自然改變。如果理性及合理去去解釋，是一種反方向的動力出現，對於人而言，「水逆」是強迫人們離開既有的舒適圈，而走向一個新的嘗試及改變，和對錯好壞無關。

以我綜合性的觀察，如果將「水逆」套用在股市上，我會視為一種原有的趨勢終止而有所轉向。因此，如果是股市一直在低位徘徊而見「水逆」，反而很大機會轉勢回升。反之，如果股市升至高位，很大機會有幅度性的回跌。如果是橫行整固的情況，「水逆」的效應基本是沒有太大影響的。

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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