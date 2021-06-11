【加密貨幣】美博彩公司看跌比特幣　8賠11押比特幣跌至1萬美元　

比特幣（Bitcoin）於近期不斷下跌，距離4月高位64,829美元已經挫逾四成。與此同時，博彩公司也開始押註比特幣未來的跌幅或進一步加大。據外媒報道，美國博彩公司Bookies.com已經將比特幣今年跌至1萬美元的賠率提高到了8賠11，「隱含概率」（implied probability）為57.9%。

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另有少數博彩公司更加看淡比特幣，將「比特幣年底跌穿1,000美元」的賠率提升至33比1，隱含 概率 為2.9%。雖然這一情況出現概率極低。但值得留意的是，在今年4月中旬時，押註比特幣今年跌穿1,000美元的賠率僅為250比1，隱含機率為0.4%，反映比特幣市場的熱烈氣氛已經有所消退。

截至本港時間周五晚8時，比特幣最新報37,283美元，24小時內跌1.24%。早前位於中美洲的薩爾瓦多（El Salvador）本周三（9日）於國會投票中以84票比62票，通過將比特幣定為法定貨幣，成為世界上第一個正式採用比特幣為法定貨幣的國家。

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编辑：李勝男