  • 27°C
香港時間 : 2021611日 (五) 21:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【加密貨幣】美博彩公司看跌比特幣　8賠11押比特幣跌至1萬美元　

股樓投資 20:11 2021/06/11

分享：

比特幣（Bitcoin）於近期不斷下跌，距離4月高位64,829美元已經挫逾四成。與此同時，博彩公司也開始押註比特幣未來的跌幅或進一步加大。據外媒報道，美國博彩公司Bookies.com已經將比特幣今年跌至1萬美元的賠率提高到了8賠11，「隱含概率」（implied probability）為57.9%。

【加密貨幣】MicroStrategy發債買比特幣 或令聯儲局成首央行投資比特幣?【下一頁

另有少數博彩公司更加看淡比特幣，將「比特幣年底跌穿1,000美元」的賠率提升至33比1，隱含概率為2.9%。雖然這一情況出現概率極低。但值得留意的是，在今年4月中旬時，押註比特幣今年跌穿1,000美元的賠率僅為250比1，隱含機率為0.4%，反映比特幣市場的熱烈氣氛已經有所消退。

截至本港時間周五晚8時，比特幣最新報37,283美元，24小時內跌1.24%。早前位於中美洲的薩爾瓦多（El Salvador）本周三（9日）於國會投票中以84票比62票，通過將比特幣定為法定貨幣，成為世界上第一個正式採用比特幣為法定貨幣的國家。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

编辑：李勝男

相關文章

【加密貨幣】比特幣或成薩爾瓦多法定貨幣　如立法通過將成全球首例
2021/06/06
【加密貨幣】比特幣或成薩爾瓦多法定貨幣　如立法通過將成全球首例
【加密貨幣】曾指比特幣是泡沫 白宮顧問持逾百萬美元比特幣
2021/06/08
【加密貨幣】曾指比特幣是泡沫 白宮顧問持逾百萬美元比特幣
【加密貨幣】美國追回230萬美元比特幣贓款 比特幣價格立即大挫
2021/06/08
【加密貨幣】美國追回230萬美元比特幣贓款 比特幣價格立即大挫
【加密貨幣】薩爾瓦多正式列比特幣為法定貨幣　當地總統：有助就業及普及金融
2021/06/09
【加密貨幣】薩爾瓦多正式列比特幣為法定貨幣　當地總統：有助就業及普及金融
【加密貨幣】Microstrategy再次發債　加碼至5億美元續買比特幣
2021/06/09
【加密貨幣】Microstrategy再次發債　加碼至5億美元續買比特幣

你可能感興趣

【加密貨幣】比特幣或成薩爾瓦多法定貨幣　如立法通過將成全球首例
20:55 2021/06/06
【加密貨幣】比特幣或成薩爾瓦多法定貨幣　如立法通過將成全球首例
【加密貨幣】曾指比特幣是泡沫 白宮顧問持逾百萬美元比特幣
18:22 2021/06/08
【加密貨幣】曾指比特幣是泡沫 白宮顧問持逾百萬美元比特幣
【加密貨幣】美國追回230萬美元比特幣贓款 比特幣價格立即大挫
18:28 2021/06/08
【加密貨幣】美國追回230萬美元比特幣贓款 比特幣價格立即大挫
博彩 經濟 比特幣

上一篇文章

【白居二】20萬首期可上車　上水太平邨居二市場易手　呎價僅5千餘元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折