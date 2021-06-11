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【疫苗優惠】怡和集團送出1000萬元禮品抽獎 獎品包括平治房車、購物餐飲住宿禮券

Hot Talk 19:13 2021/06/11

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怡和集團宣布，送出總值1000萬元獎品抽獎，鼓勵市民接種疫苗。

怡和集團今天宣布，送出總值1,000萬元的禮品大抽獎，以支持本地疫苗接種計劃，加快放寬旅遊限制，恢復經濟，保障香港人的健康。相關禮品將透過香港總商會主辦的社區抽獎活動送出。總值1,000萬港元的獎品包括三輛平治房車，以及適用於中環置地廣場、文華東方酒店、美心集團、惠康、萬寧、宜家家居、必勝客和肯德基等的購物、餐飲和住宿禮券。

一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓【下一頁】

抽獎活動將於7月至9月期間舉行，所有年滿18歲或以上、持有有效香港身份證的香港居民，在報名參加抽獎前已於香港接種兩劑2019冠狀病毒病疫苗均可參加。有關抽獎活動的詳情及獎品内容將透過香港總商會公布。

此外，怡和集團推出數項措施鼓勵員工接種疫苗，包括為接種疫苗員工提供彈性工作安排、允許員工在工作時間接種疫苗或陪同年長家庭成員接種，以及額外兩天的有薪疫苗假期。集團亦邀請醫學專家舉辦網上講座，讓員工了解有關接種疫苗的知識。

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編輯：陳健婷

新冠肺炎疫情 酒店 香港總商會
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