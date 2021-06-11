鴻蒙標誌著中國技術自主的新紀元

6月2日，屢遭美國打壓的中國科技巨頭華為，在萬眾期待中推出了鴻蒙OS2.0，正式邁進操作系統的皇冠‘手機操作系統領域’。

在鴻蒙手機操作系統進入市場之前，手機系統市場的天地基本被兩家瓜分，安卓佔據了全球 68.63%，蘋果佔據了 30.99% ，此前一些著名廠商例如三星、微軟等試圖在其中分一杯羹，挑戰安卓系統，結果都以失敗告終，鴻蒙的挑戰會成功嗎？

對手機操作系統既有格局的挑戰，技術從來不是關鍵，有一個建立在操作系統之上的豐富生態，吸引大量的用戶使用才是。沒有豐富的生態，不能長期吸引用戶使用，再好的技術也無法長期生存。

在用戶的支持上，華為無疑是有一定優勢的。因為美國的打壓粗暴無理，完全沒有任何在道德上站得住腳的理由。在中國，美國的橫蠻無理激起了絕大多數中國人民的義憤，支持華為，反抗美國的橫行霸道，是當前社會的主流。

華為預計，2021年底搭載鴻蒙操作系統的設備數量將達到3億台，其中華為設備超過2億台，面向第三方合作夥伴的各類終端設備數量超過1億台。以3億台設備做鴻蒙操作系統起步的基礎，鴻蒙在中國发展的成功有較大的確定性。

短期而言，鴻蒙系統遇到的問題是會否有大量的其他中國手機廠商跟進使用，集中力量共同豐富鴻蒙生態，華為已經把鴻蒙（HarmonyOS）最核心的基礎架構部分全部捐贈給了“開放原子開源基金會”（工信部旗下），各個廠家都可以平等地在“開放原子開源基金會”獲得代碼，根據不同的業務訴求來做產品。因此，隨著生態完善，預計其他手機廠商的顧慮將會逐步消除，鴻蒙的路也會越走越寬