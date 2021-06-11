  • 28°C
香港時間 : 2021611日 (五) 20:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

鴻蒙標誌著中國技術自主的新紀元

分析 19:02 2021/06/11

分享：

6月2日，屢遭美國打壓的中國科技巨頭華為，在萬眾期待中推出了鴻蒙OS2.0，正式邁進操作系統的皇冠‘手機操作系統領域’。

在鴻蒙手機操作系統進入市場之前，手機系統市場的天地基本被兩家瓜分，安卓佔據了全球 68.63%，蘋果佔據了 30.99% ，此前一些著名廠商例如三星、微軟等試圖在其中分一杯羹，挑戰安卓系統，結果都以失敗告終，鴻蒙的挑戰會成功嗎？

對手機操作系統既有格局的挑戰，技術從來不是關鍵，有一個建立在操作系統之上的豐富生態，吸引大量的用戶使用才是。沒有豐富的生態，不能長期吸引用戶使用，再好的技術也無法長期生存。

在用戶的支持上，華為無疑是有一定優勢的。因為美國的打壓粗暴無理，完全沒有任何在道德上站得住腳的理由。在中國，美國的橫蠻無理激起了絕大多數中國人民的義憤，支持華為，反抗美國的橫行霸道，是當前社會的主流。

華為預計，2021年底搭載鴻蒙操作系統的設備數量將達到3億台，其中華為設備超過2億台，面向第三方合作夥伴的各類終端設備數量超過1億台。以3億台設備做鴻蒙操作系統起步的基礎，鴻蒙在中國发展的成功有較大的確定性。

短期而言，鴻蒙系統遇到的問題是會否有大量的其他中國手機廠商跟進使用，集中力量共同豐富鴻蒙生態，華為已經把鴻蒙（HarmonyOS）最核心的基礎架構部分全部捐贈給了“開放原子開源基金會”（工信部旗下），各個廠家都可以平等地在“開放原子開源基金會”獲得代碼，根據不同的業務訴求來做產品。因此，隨著生態完善，預計其他手機廠商的顧慮將會逐步消除，鴻蒙的路也會越走越寬

撰文 : 楊玉川 華大證券首席宏觀經濟學家 行政總裁

欄名 : 山外看山

最新專欄文章 更多

市場對美國利率上漲反應過度
2021/04/16
市場對美國利率上漲反應過度
拜登政策未必不利股市
2021/01/22
拜登政策未必不利股市
風險趨於下降 2021年港股前景看好
2021/01/08
風險趨於下降 2021年港股前景看好
「國內大循環」暗合「孫子兵法」
2020/10/16
「國內大循環」暗合「孫子兵法」
宏觀分析 創新科技及應用 產品 基金 中國 中華人民共和國工業和信息化部 華為 美國

下一篇文章

拜登外交經濟政策自相矛盾
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

國情點題 - 中國新四大發明係乜？ 再次顛覆世界經濟
中國新四大發明係乜？ 再次顛覆世界經濟
雷鳴天下 - 泛民犯的兩大錯誤
泛民犯的兩大錯誤
雷鳴天下 - 為何要申請轉直資？
為何要申請轉直資？
梁振英是怎樣當上行政長官的
梁振英是怎樣當上行政長官的
雷鳴天下 - 疫苗接種率低的經濟分析
疫苗接種率低的經濟分析
【中國鐵塔】招股價1.26元下限定價　抽中點部署
【中國鐵塔】招股價1.26元下限定價　抽中點部署