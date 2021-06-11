【疫市開店】牡蠣不如帰登陸銅鑼灣　日本過江龍主打蠔湯拉麵

▲ 牡蠣不如帰今日（6月11日）於銅鑼灣Fashion Walk正式開幕。（牡蠣不如帰提供圖片）

疫情下日本餐廳繼續在港擴張，日本過江龍拉麵店金色不如帰開第4間分店，命名為牡蠣不如帰，今日（6月11日）於銅鑼灣Fashion Walk正式開幕。

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牡蠣不如帰是香港首家以蠔湯作主打的拉麵店，全新「牡蠣黃金湯」湯頭，由米芝蓮星級廚師山本敦之 (Atsushi Yamamoto) 親身研製，以數十斤鮮蠔及秘製配料經低溫慢煮提取蠔的甘甜與旨味。

新店有不少限定口味及小食，如牡蠣鹽味拉麵$118、醬漬牡蠣一口飯 (2件) $68、菇燒牡蠣串 (2串) $62、牡蠣野菜天婦羅$88及蠣泡茶漬飯$65。香港店為了更貼近當地食水的質素，引入了日本ACM淨水設備將食水過濾，令味道可以100%還原日本風味。

即日起至6月25日更推出新店開幕優惠，凡惠顧指定蠔湯拉麵「牡蠣鹽味拉麵」一客即可獲贈「菇燒牡蠣串」一串或「牡蠣野菜天婦羅」(小)一客，優惠數量有限，先到先得。

牡蠣不如帰

地址：香港銅鑼灣Fashion Walk 百德新街57號地下A號鋪

營業時間：1100 - 2200

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責任編輯：朱悅瀅