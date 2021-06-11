【SPAC】港府：港交所第三季諮詢香港引入SPAC上市制度（第二版）

▲ 港交所第三季諮詢香港引入SPAC上市制度

美國特殊目的收購公司（SPAC）去年至今年初上市火熱，香港最快下季諮詢引入SPAC。港府公布，財政司司長陳茂波擔任主席的金融領導委員會今日舉行第16次會議。委員聽取證監會和香港交易所 （00388） 簡介有關研究在香港設SPAC上市制度的最新進展。委員備悉港交所將在今年第三季就SPAC上市制度具體建議諮詢市場意見。

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港交所上市主管陳翊庭回應本報查詢時表示，會經常審視並研究方案提升香港的上市制度，當中須考慮平衡保障投資者利益、市場質素及市場吸引力的多種因素，目前正研究引入香港SPAC框架的可行性，並會適時就此諮詢市場意見。​

金融領導委員會也聽取財經事務及庫務局和金融監管機構簡介有關設立外地基金遷冊來港機制的立法建議，並同意建議有助吸引更多投資基金落戶香港，鞏固香港作為國際資產及財富管理中心的地位。

會上其他議題包括「積金易」平台項目的最新發展和主要立法建議。

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記者：麥德銘