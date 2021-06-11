【金價前景】中資大行專家預期 金價今年上試1950美元

▲ 市場擔心聯儲局提早加息，累金價欲升乏力。

美國通脹加劇，5月份CPI大升5%，遠超外界預期，市場擔心聯儲局提早收水及加息，累金價欲升乏力，國際金價未能重上每盎斯1,900美元大關，只約在1,896美元橫行。

中資大行的專家預期，受通脹、美債及美息等變數左右，料金價後市上落仍甚大，揸金有抗通脹保值增值之效，今年或再挑戰1,950美元高位，但年底唯恐失守1,800美元。

黃金好友指出3利好【下一頁】

工銀亞洲金融市場部總經理詹偉基回覆本報查詢指，全球貨幣政策前景、各地疫苗接種計劃進程、通脹、勞工市場發展及實體經濟表現等，均為影響2021年貨幣走勢市場的重要因素。

詹偉基預計，聯儲局下周議息，就縮減買債開始展開討論；再者，美國經濟表現強勁，有望利好美元上升。另一方面，其他經濟體在疫苗接種速度方面從後趕上，亦將有助風險情緒降温，使美元等避險資產的需求有所回落。整體而言，預計美元年內保持中性走勢。美滙指數的最新預測介乎89至93.3之間，年底目標價為91.1。

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關於金價展望，詹偉基表示，2018年至2020年中，金價走勢強勁，背後原因主要是受到各國央行降息及實行量寬所致，使實質利率一直下跌，並低至負水平。同時，環球投資者透過ETF增加投資黃金，使相關基金對實物黃金的持倉量上升，繼而推動黃金需求，使金價進一步上升。然而，展望未來，預計以往利好金價的因素將逐步減退，基於兩大主因，包括︰

一、預期聯儲局、歐洲央行及日央行，短期不會對貨幣工具進行重大調整，但各國未有實行進一步放寬的迫切性，所以現時美元實質負利率水平將易升難跌；

二、黃金ETF的持倉量，自2020年第四季起已出現見頂回落，這可能反映投資者把資金配置於其他資產類別。

詹偉基估計，2021年黃金將會維持區間波動走勢，最新預測將介乎1,600至1,950美元之間，年底目標價為1,750美元。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源