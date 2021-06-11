  • 28°C
香港時間 : 2021611日 (五) 20:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【金價前景】中資大行專家預期 金價今年上試1950美元

Hot Talk 18:54 2021/06/11

分享：

市場擔心聯儲局提早加息，累金價欲升乏力。

美國通脹加劇，5月份CPI大升5%，遠超外界預期，市場擔心聯儲局提早收水及加息，累金價欲升乏力，國際金價未能重上每盎斯1,900美元大關，只約在1,896美元橫行。

中資大行的專家預期，受通脹、美債及美息等變數左右，料金價後市上落仍甚大，揸金有抗通脹保值增值之效，今年或再挑戰1,950美元高位，但年底唯恐失守1,800美元。

黃金好友指出3利好【下一頁

工銀亞洲金融市場部總經理詹偉基回覆本報查詢指，全球貨幣政策前景、各地疫苗接種計劃進程、通脹、勞工市場發展及實體經濟表現等，均為影響2021年貨幣走勢市場的重要因素。

詹偉基預計，聯儲局下周議息，就縮減買債開始展開討論；再者，美國經濟表現強勁，有望利好美元上升。另一方面，其他經濟體在疫苗接種速度方面從後趕上，亦將有助風險情緒降温，使美元等避險資產的需求有所回落。整體而言，預計美元年內保持中性走勢。美滙指數的最新預測介乎89至93.3之間，年底目標價為91.1。

一文看清黃金投資方法​​​​​​​【下一頁

關於金價展望，詹偉基表示，2018年至2020年中，金價走勢強勁，背後原因主要是受到各國央行降息及實行量寬所致，使實質利率一直下跌，並低至負水平。同時，環球投資者透過ETF增加投資黃金，使相關基金對實物黃金的持倉量上升，繼而推動黃金需求，使金價進一步上升。然而，展望未來，預計以往利好金價的因素將逐步減退，基於兩大主因，包括︰

一、預期聯儲局、歐洲央行及日央行，短期不會對貨幣工具進行重大調整，但各國未有實行進一步放寬的迫切性，所以現時美元實質負利率水平將易升難跌；

二、黃金ETF的持倉量，自2020年第四季起已出現見頂回落，這可能反映投資者把資金配置於其他資產類別。

詹偉基估計，2021年黃金將會維持區間波動走勢，最新預測將介乎1,600至1,950美元之間，年底目標價為1,750美元。 

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用【按此

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

商品 金價 美滙指數 黃金
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高