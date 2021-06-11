【清酒新世界@iM網欄】「Collection」系列 醸し人九平次．三

終於來到第三篇了，這篇同樣是繼續介紹醸し人九平次的系列，今次輪到「Collection」系列！這個系列被創造其後的意念是由於久野先生是一個對食物有講究的人，他希望自己釀造的清酒能夠成為日本以及海外其他種類食物的橋樑，就如華爾滋一樣，可與世界各地的美食共舞，當然這個系列的清酒相對地帶有不同的氣質，各有各好，各有各的特性，所以在配搭食物方面，「Collection」系列的清酒都是最合配的！

「Collection」系列一共有三款清酒，首先第一款清酒我相信已經是大家的老朋友了，很多人第一次接觸九平次時，也是九平次的彼の地，我怎麼會說這是老朋友呢？原因就是因為現時有很多日本餐廳，甚至很多西餐廳都有供應這款清酒，就如上述所說，因為這款清酒配搭任何食物都沒有問題。再來看看酒瓶，非常之獨特，以簡單整潔的設計為主，帶點西方氣息，酒瓶被寫上了年份，簡直就像紅白酒一樣；同時也在酒瓶上亦清楚列明了清酒的名字，還有九平次的商標。有些人就會問為什麼他們印象中的顏色不一樣，其實是2018年的彼の地採用的是銀色字，但從2019年起的就轉用了金色字了。

彼の地也是純米大吟釀，使用了酒米之王「山田錦」，是一款非常之溫和及帶有一點點刺激的清酒，當你喝下去的時候會感受到這款清酒擁有新鮮水潤的洋梨啤梨等水果的味道，餘韻還會有九平次專有的酸味，就好像以上所提到的啤梨酸味一樣，淡淡而且溫和的。最特別的地方是聞起來有陣陣的白花香，以及白胡椒的香氣。這種不偏甜不偏酸不遍辛的效果，正好用來配合任何一款料理也能取得重要平衡。藏主還推薦客人可以嘗試冷藏這款清酒好幾年，好幾年後再品嚐的話，這款清酒的米香會更加強烈，味道會更加濃厚，是一個冷藏熟成的實驗。相信大家在附帶的照片也能看到了，哈哈，我已偷偷地將此酒拿去冷藏了，期待一兩年後的味道！

株式会社 萬乗醸造

地址：名古屋市緑区大高町字西門田41番地

電話：052-621-2185

官網：https://kuheiji.co.jp/

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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