  • 28°C
香港時間 : 2021611日 (五) 20:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國通脹】景順：通脹尚未成為長期憂慮　看好產生強勁現金流的三大板塊

股市 18:52 2021/06/11

分享：

美國通脹數據出爐，5月核心CPI按年增長3.8%，高於市場一致預期的3.5%；整體5月CPI按年增長5%，但美國10年期債息卻跌至1.44厘水平。景順亞太區（日本除外）全球市場策略師David Chao認為，這表明市場認為通脹上漲僅暫時性，該行亦認為美國通脹尚未成為長期憂慮，並看好三大板塊。

他說，5月份通脹高企，乃由於供應鏈暫時受限，例如商品價格上漲和半導體芯片短缺導致新車價格上漲，而令人感意外的是，機票價格和酒店房價增長均有下降。如果剔除租金，核心CPI實際上按月下降，證明美國通脹尚未成為一個長期憂慮，即使在短期內仍居高不下。

David Chao認為，真正令通脹持續並更加持久的是工資增長，惟年初至今工資下降了1.3%，按月亦下降0.2%。目前，市場預期聯儲局最早在今年第四季縮減量寬，並可能在下次議息會議上，開始討論縮減資產購買規模，儘管聯儲局或會繼續斷言通脹飆升屬暫時性，及經濟反彈仍處初期階段。

他指，在通脹不斷上升的環境下，股票應會持續表現良好。市場由增長股輪換到周期股的過程將要結束，看好產生強勁自由現金流的行業及板塊，例如電訊、能源及房地產板塊。投資者亦可以考慮分散投資於抗通脹資產，比如商品、通脹保值債券及其他另類資產。

 

相關文章：【通脹前瞻】通脹殺埋身 中資行專家料明年港CPI升2.2%

 

OPEC預計下半年石油需求復甦勢頭將加強

 

編輯：區嘉俊

股票 經濟 晶片 地產 電訊 美國聯儲局 美國 CPI 議息 通脹
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高