【美國通脹】景順：通脹尚未成為長期憂慮　看好產生強勁現金流的三大板塊

美國通脹數據出爐，5月核心CPI按年增長3.8%，高於市場一致預期的3.5%；整體5月CPI按年增長5%，但美國10年期債息卻跌至1.44厘水平。景順亞太區（日本除外）全球市場策略師David Chao認為，這表明市場認為通脹上漲僅暫時性，該行亦認為美國通脹尚未成為長期憂慮，並看好三大板塊。

他說，5月份通脹高企，乃由於供應鏈暫時受限，例如商品價格上漲和半導體芯片短缺導致新車價格上漲，而令人感意外的是，機票價格和酒店房價增長均有下降。如果剔除租金，核心CPI實際上按月下降，證明美國通脹尚未成為一個長期憂慮，即使在短期內仍居高不下。

David Chao認為，真正令通脹持續並更加持久的是工資增長，惟年初至今工資下降了1.3%，按月亦下降0.2%。目前，市場預期聯儲局最早在今年第四季縮減量寬，並可能在下次議息會議上，開始討論縮減資產購買規模，儘管聯儲局或會繼續斷言通脹飆升屬暫時性，及經濟反彈仍處初期階段。

他指，在通脹不斷上升的環境下，股票應會持續表現良好。市場由增長股輪換到周期股的過程將要結束，看好產生強勁自由現金流的行業及板塊，例如電訊、能源及房地產板塊。投資者亦可以考慮分散投資於抗通脹資產，比如商品、通脹保值債券及其他另類資產。

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編輯：區嘉俊