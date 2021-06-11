▲ 【港交所人事】港交所委任伍慧儀為內部稽核主管、曾與歐冠昇共事 另聘約12名風險管理高層

香港交易所 （00388） 公布，委任瑞信董事總經理兼亞太區首席審計師伍慧儀，轉任港交所集團內部稽核主管。港交所指，伍慧儀將於9月履新，主責監督港交所集團的內部審計，並就集團的風險管理、管治和內部控制流程向董事會提供獨立鑒證。

伍慧儀會直接向港交所行政總裁歐冠昇（Nicolas Aguzin）、稽核委員會主席兼獨立非執行董事姚建華匯報。歐冠昇稱，伍慧儀具豐富的金融服務業和資本市場的經驗和專業。

伍慧儀於瑞信工作5年，負責該行10個亞太市場業務的風險評估和審計工作，此前則在摩根大通工作近19年，離職前擔任該行的董事總經理、負責監督亞太地區企業和投資銀行的內部審計。

歐冠昇：港交所立足中國策略不變，可見【下一頁】

以歐冠昇於2013年至20年出任摩通亞太區主席兼首席執行官，他和伍慧儀曾一同共事摩通。

另外，港交所目前正公開招聘12個風險管理管理級人員，包括「風險文化、操守和道德」、「風險、分析和洞見」、「第三方風險管理」3個主管級人手。外電將招聘與歐冠昇被指上任後須整頓企業文化的傳聞相提並論，指港交所在新股主管捲貪和遭證監會批評後，擬加強內部監察。

相關文章：

【港交所新CEO】歐冠昇履新稱加入港交所是「至高榮譽」 外電：整肅交易所內部文化

【港交所CEO】歐冠昇上任次日港交所升5% 「香港是最國際中國城市、最中國的國際城市」

編輯：麥德銘