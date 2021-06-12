【打針有獎抽】為鼓勵市民接種疫苗　怡和送總值1000萬元禮品　包括三輛BENZ

為了提高疫苗接種率，政府在5月底公佈「全城起動 快打疫苗」運動，獲不少公營機構和大型企業紛紛響應。怡和集團今天（11日）宣布送出總值港幣 1,000 萬元的禮品大抽獎，以支持本地疫苗接種計劃，獎品包括三輛平治房車，以及適用於中環置地廣場、文華東方酒店、美心集團、惠康、萬寧、宜家家居、必勝客和肯德基等的購物、餐飲和住宿禮券。

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抽獎活動將於 7 月至 9 月期間舉行，所有年滿 18 歲或以上、持有有效香港身份證的香港居民在報名參加抽獎前已於香港接種兩劑 2019 冠狀病毒病疫苗均可參加。有關抽獎活動的詳情及獎品内容將透過香港總商會容後公布。

怡和控股有限公司副行政總裁及香港區主席彭耀佳先生表示，建立全民群體免疫力是讓香港早日回復常態的最佳途徑，因此集團希望鼓勵更多市民接種疫苗，「接種疫苗是邁向成功抗疫最重要一步，有助我們回復正常生活、保障我們的家庭與工作。」

此外，怡和集團還推出數項措施鼓勵員工接種疫苗，包括為接種疫苗員工提供彈性工作安排、允許員工在工作時間接種疫苗或陪同年長家庭成員接種，以及額外兩天的有薪疫苗假期。

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責任編輯：黃苑筠