【騰訊 700】騰訊旗下《王者榮耀》《PUBG Mobile》 蟬聯全球兩大最吸金遊戲

調查機構Sensor Tower發表5月份全球手遊收入榜，騰訊控股（00700）旗下的兩款遊戲《王者榮耀》以及《PUBG Mobile》繼續蟬聯，成為今年5月全球最吸金手機遊戲。

大行予騰訊控股投資評級及目標價﹕

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報告指，《王者榮耀》排全球第一，今年5月份來自玩家的收入按年增長13%至2.65億元（美元，下同），其中有95%收入是來自內地，約2%來自台灣，1.7%來自泰國。另一款同樣來自騰訊的遊戲《PUBG Mobile》5月來自玩家的收入達2.58億元，按年升5.2%，是全球收入第二高的手機遊戲，當中有56.6%收入來自內地版本《和平精英》，約11%的收入來自美國。

惟騰訊今日（11日）股價因再遭總裁劉熾平減持，再次跌穿600元關口，並以全日最低位收市，收報596元，跌0.7%。

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記者：郭秀慧