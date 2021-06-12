Apple Podcasts訂閱服務6月15日全球推出　 提供200萬個免費節目支援香港地區

▲ 蘋果（Apple）計劃在6月15日全球推出Podcasts訂閱服務。

近年播客（Podcast）成為歐美地區的新興媒介，不少用戶透過該平台收取各類資訊。蘋果（Apple）同時也積極開展Podcast市場，計劃在6月15日全球推出Podcasts訂閱服務。

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外媒報道指，Apple最近發送一封電郵指，會在下週推出Apple Podcasts訂閱服務。平台內提供超過200萬個免費Podcast節目，訂閱會員可享受無廣告內客、收聽付費節目、優先收聽最新Podcast系列等服務。該服務預設按月收費，用戶也可選用年費訂閱，最多可與6位家庭成員一同使用。

Apple原計劃在本年5月推出Apple Podcasts訂閱服務，但後來因技術問題延遲發布。報道指，更新後的Podcasts使用介面變得更簡潔，容易識別圖片及文字，方便使用者尋找合適的Podcasts內容。此服務將在6月15日全球推出，支援170個國家及地區用戶，當中也包括香港，使用者可透過iPhone、iPad、iPod touch、Apple Watch、HomePod mini、CarPlay等設備收聽Podcasts節目。

責任編輯：李寶如