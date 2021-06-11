【每日焦點】電子遊戲商EA遭黑客入侵盜取遊戲原始碼　傳Nokia計劃推出平板電腦產品

▲ 美國電子遊戲商EA旗下多款遊戲原始碼被盜。另外，諾基亞（Nokia）的平板電腦開發代號曝光。

遊戲開發商不時會成為黑客的攻擊目標，最近美國大型電子遊戲商藝電（Electronic Arts，EA）遭受黑客入侵，多個遊戲原始碼被盜，例如《FIFA 21》、《Madden》及《戰地風雲》（Battlefield）、《寒霜引擎》（Frostbite Engine）等多款遊戲，當中涉及780GB數據，並於暗網中放售。

【數據洩露】美國電子遊戲商EA遭黑客入侵 遊戲原始碼被竊涉及780GB數據

諾基亞（Nokia）近年主要推出手機產品，最近外媒報道指出，該公司已在俄羅斯獲得兩項新認證。其中一項認證型號TA-1400，為未發布的諾基亞手機及配件，但並不清楚該產品是智能手機或功能手機。另一項TA-1392 和TA-1397認證，則顯示為平板電腦產品。早於2019年，諾基亞曾經暗示HMD Global正開發手機以外的產品，包括平板電腦及可穿戴裝置等。

【平板電腦】Nokia產品開發代號曝光 或推出平板電腦產品

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責任編輯：李寶如