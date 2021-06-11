【新冠疫苗】CDC：打針後患心肌炎年青人預期多

早前以色列有研究指，部分年青人接種新冠疫苗後出現心肌炎問題，疑與疫苗相關。美國疾控中心公布亦表示，接種次劑新冠疫苗後出現心肌炎的年青人較預期多，涉及輝瑞（Pfizer）及Moderna疫苗，兩者都使用信使核糖核酸（mRNA）技術。

接種疫苗後出現心肌炎有咩徵狀？ 外媒列出5點 【下一頁】

美國疾控中心（CDC）周四（10日）宣布，按照2個疫苗安全監察系統數據，年輕男性接種次劑mRNA疫苗，即輝瑞疫苗或Moderna疫苗後，心肌炎個案數字較預期高。

根據疫苗不良反應報告系統（VAERS）數據，在16至24歲人群中，283人接種第2劑疫苗後出現心肌炎問題，明顯高於CDC預期的10至102宗，即一般情況下，該年齡層人士的發病數目。

綜合各年齡層，疫苗相關心肌炎患者年齡中位數是24歲，近8成為男性。CDC指，部分心肌炎患者需要留院接受治療，大部分已經完全康復出院。

接種次劑輝瑞疫苗後或有心肌炎 年輕男性最受影響 【下一頁】

CDC強調，仍在評估相關風險，尚未能證明疫苗及心肌炎之間有明確聯繫。輝瑞則強調，相關的心肌炎個案仍很少，並稱一直支持CDC相關評估。

責任編輯：李俊儀