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【不再996】騰訊光子工作室試點 強制員工周三6時下班

股樓投資 19:11 2021/06/11

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「996」是近年內地互聯網企業的工作文化，意指朝9晚9，每周工作6日，亦讓業內不少員工埋怨。可能正因如此，騰訊 （00700） 旗下的光子工作室近日有內部通告流出，由下星期一(6月14日)開始，騰訊光子辦公室於周三都會實行早上9時上班、下午6時強制下班。

至於其他日子則要求員工不晚於夜晚9時離開辦公區，周六及日則放假，成為「雙休」即五天工作制。有關消息流出後，#騰訊試點強制6點下班#一度成內地社交平台的熱搜第一位。

騰訊互娛相關負責人表示，措施是鼓勵員工勞逸結合，進一步提升工作效率，同時也更好地關注身心健康，留出更多時間陪伴家人。有關措施雖然只是把「996」變成「995」，不過仍受網民先行是其他互聯網企業榜樣。不過有人擔心如果工作量不改，員工只是換地方工作。

事實上，「996」等有關內地科網企業文化早已成員工的話題，而由於這種高壓工作環境下，「躺平」則成近期話題，意指降低消費、欲望換取更自在的生活方式。

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責任編輯 : 陳子謙

 

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