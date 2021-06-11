【會計監管】會計師公會：財匯局擴權前應廣泛諮詢　上市公司商會關注徵費會否提高（第二版）

▲ 會計師公會：財匯局擴權前應廣泛諮詢 上市公司商會關注徵費會否提高

財庫局局長許正宇本周突然向會計業界表示，港府擬擴大財務匯報局的監管範圍，由現時可對上市實體核數師查察、調查和紀律處分，擴大至所有核數師，即從會計師公會剝離相關職能，港府料最快本個立法年度就會表決財匯局相關法例。會計師公會今日舉行理事會特別會議後發聲明，促請政府於推行監管改革前先進行廣泛諮詢，並徹底評估財匯局改革帶來的影響。

公會理事會表示，關注改革監管制度推之過急、建議方案的立法時間表以及過渡期與過渡安排並不明確，建議港府探討國際環境，衡量相關改革方案對會計專業以至整體商界的影響十分迫切重要，須廣泛諮詢本地持份者。

公會將會研究其他主要司法管轄區，了解改革方案是否符合環球環境，也會收集執業界別及商界等會員意見。

會計師公會會長鄭中正重申，周二（6月8日）與港府會議前，公會並不知悉財匯局改革部署，期望港府須諮詢，再以深思熟慮及慎重的方式改革。

港府擬年內擴權財匯局，會計師公會會長鄭中正稱事出突然，可見【下一頁】

香港上市公司商會則表示，認同港府建議令調查、 紀律和查察權力統一在財匯局，有較為清晰明確的好處，但提出多項關注。

上市公司商會表示，關注新安排下企業內部會計師也納入財匯局的監管範圍，會否因而為其個人及所服務的企業帶來額外的法律責任。

商會同時希望當局就涉及證券市場各執法機關的執法範圍和權限為市場提供清晰指引，也關注到財匯局在擴大功能後會否導致上市公司需承擔更大額的相關徵費。

商會引述財庫局回應稱當局理解，並會作出研究。

（第二版更新會計師公會回應）

相關文章：

財匯局批審計質素「遠低於標準」 會計師行需重大改進

【收緊查冊】財匯局稱收緊查冊不影響核數師工作 CEO：發聲明前曾問業界、僅考慮核數需要（第二版）

記者：麥德銘