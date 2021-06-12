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【科技一周回顧】蘋果WWDC 21發布會重點一覽　亞馬遜、Twitter及白宮等多個網站全球死機

科技 12:00 2021/06/12

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一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1.【報復黑客】美國網攻威脅日增　商務部長：不排除軍事行動回應

近日美國黑客網路攻擊事件頻生，導致燃油、肉品供應暫時中斷，美國聯邦調查局（FBI）更確認日前針對肉類加工巨頭JBS的黑客攻擊事件，是由與俄羅斯有關係的黑客組織所為。綜合外電引述美國商務部長Gina Raimondo指，總統拜登正在考慮包括軍事行動在內的各種選項，以對抗日漸增長的網絡威脅。

<<【黑客重擊】FBI追回近2千萬元比特幣　美司法部：反敗為勝

<<【網絡攻擊 】JBS向黑客支付約8500萬元　確保數據不外洩

2.【WWDC21】蘋果iOS15全新系統　FaceTime程式推多項更新 相機新增「Live Text」功能

蘋果（Apple）2021年全球開發者大會（WWDC）於香港時間（8日）凌晨1時舉行。官方一如既往公布5大操作系統更新，同時也多番強調用戶私隱保護。今次系統更新將作出更多私隱設置調整。

<<【WWDC21】AirPods無綫耳機功能升級　提升降噪收音效果、增Siri語音朗讀通知

<< 【WWDC21】蘋果watchOS 8錶面新增人像模式　提供太極、Pilates體能訓練

＜＜【WWDC21】蘋果大舉增加私隱功能　中國區或未能使用Private Relay

3.【全球大死機】亞馬遜、Twitter等多個網站同時癱瘓　英國政府及白宮一度中招

全球各地的社交媒體、政府和新聞網站在６月８日傍晚均出現多次中斷，包括 Reddit、Spotify、Twitch、Stack Overflow、GitHub、gov.uk、Hulu、HBO Max、Quora、PayPal、Vimeo、Shopify、Stripe ，新聞媒體 CNN、衛報、紐約時報、BBC 和金融時報以及英國政府和白宮網站，故障時間約持續一小時。

4.【數據洩露】美國電子遊戲商EA遭黑客入侵　遊戲原始碼被竊涉及780GB數據

受全球不少玩家矚目的E3電子遊戲展將於明（12日）正式開幕，屆時將有眾多遊戲開發商舉行遊戲發布會。最近卻有消息指，美國大型電子遊戲商藝電（Electronic Arts，EA）遭受黑客入侵，多個遊戲原始碼被盜，當中涉及750GB數據資料。

責任編輯：李寶如
 

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