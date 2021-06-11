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【大灣區】貿發局推3大策略　GoGBA平台、內地參展等助港企拓商機

商業 18:16 2021/06/11

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香港貿發局已制定3大策略，透過大灣區助港企把握內地「十四五」機遇。（新華社資料圖片）

為助港企把握內地「十四五」機遇，香港貿發局已制定3大策略，包括助港企通過粵港澳大灣區進入內地市場、為科技和創新以及創意產業創造機會、增強香港中小企在數碼化轉型及進入新市場方面的知識和技能。

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繼昨天（10日）推出「GoGBA灣區經貿通」的一站式支援平台後，貿發局將舉行粵港合作週的「創新升級．香港論壇」和「港．潮流」等活動。同時協助企業參加大型內地貿易展覽會，如中國高科技展覽會、深圳時裝展覽會等。

貿發局亦通過設計廊在內地45個實體銷售點和網上平台，並提供一站式處理物流、倉務、稅收和與其他內地銷售事宜的「寄售易」服務，協助企業開拓內銷市場。
 
《十四五規劃綱要》首次提及支持香港建設國際創新科技中心和區域知識產權貿易中心。為此，貿發局將透過一系列大型會議及展覽，包括首屆「亞洲醫療健康高峰論壇」及國際醫療用品展、亞洲金融論壇及「一帶一路」高峰論壇等，促進科技和創新（尤其是醫學和生命科學、綠色技術和金融科技）以及創意產業商機。

貿發局推出「創企闖企」的內地版，鼓勵內地大企業使用香港初創企業的創新科技解決業務「痛點」，並將聯同政府機構、初創培育機構等，推出先導計劃，為有意落戶到大灣區發展的香港初創企業提供支援及創造商機。

此外，貿發局協助中小企數字化轉型，現有的「T-box 升級轉型計劃」由香港延伸到深圳及大灣區各城市，加上數碼學堂和電商學堂等，為中小企業提供有關電商和數碼業務的培訓。

《ET贏商》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：朱悅瀅

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