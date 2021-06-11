【薪酬調查】CTHR：近7成僱主有意請畢業生 平均月薪逾2萬元（多圖）

疫情雖漸趨緩和，惟就業市場未完全復甦，畢業生或對前路感到迷惘。CTgoodjobs今年5月進行《CTHR 2021年畢業生薪金及就業調查》，當中近70%的受訪僱主有意聘請應屆畢業生，願意支付的平均月薪更達$21,300，比港人最新月入數$19,000為高，前景尚算樂觀。

調查以網上問卷形式進行，分別收集了140份來自23個行業的僱主 ，包括56%的中級管理層及24%的高級管理層的問卷；以及137份畢業生問卷。

CTgoodjobs是次調查，主要想了解市場招聘應屆畢業生的情況、探討僱主在未來招聘畢業生的意向，以及畢業生對求職市場的看法。

瀏覽以下圖表看看調查結果：

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調查結果顯示，近7成受訪僱主有計劃在未來6個月，招聘應屆畢業生，他們聘用畢業生的平均月薪約為$21,300。多數僱主都會先選擇具備大學學位的畢業生，並表示不會偏好某些大學，而他們有意招聘畢業生的主因是「為企業培育未來人才」及「學歷與職位相符」。

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