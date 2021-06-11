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【Bitcoin】國際清算銀行：比特幣納入法定貨幣是「有趣的實驗」

宏觀解讀 18:39 2021/06/11

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多國政府陸續就加密貨幣立下監管框架，惟不同國家對加密貨幣的態度明顯分化。

多國政府陸續就加密貨幣立下監管框架，惟不同國家對加密貨幣的態度明顯分化。薩爾瓦多近日把比特幣納入國家法定貨幣，國際清算銀行（BIS）創新樞紐負責人Benoit Coeure周五（11日）回應事件表示，薩爾瓦多此舉將會是「有趣的實驗」（"An interesting experiment"）。

不過Benoit Coeure指，國際清算銀行視比特幣為投機性的資產，應該受到規管，而BIS認為，比特幣目前尚未具備足夠資格，被當作支付工具使用。

薩爾瓦多將比特幣納入法定貨幣，詳見﹕【下一頁】

截至周五下午5時，比特幣報37028美元，24小時內跌1.1%。

內蒙古8招打擊虛擬貨幣「挖礦」，詳見﹕【下一頁】

據報雲南擬打撃比特幣挖礦活動

另一邊廂，中國則加緊打撃比特幣挖礦活動。外電報道，繼內蒙古以後，據報雲南省政府打算加入禁止比特幣挖礦活動的行列。該報道指，部分礦機公司正準備把挖礦活動從中國遷移到國外其他地方。

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【Bitcoin】BIS警告比特幣爆破僅時間問題

【虛擬貨幣】印度央行澄清﹕加密貨幣禁令已失效　外國虛擬貨幣監管政策進度一覽（不斷更新，附文件連結）

【Bitcoin】內蒙古以節省耗電量為由 　4月起擬禁所有虛擬貨幣挖礦項目

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編輯﹕賴奕羚

虛擬貨幣 薩爾瓦多 國際清算銀行 比特幣 雲南省

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