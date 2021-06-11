【有故事的人@iM網欄】都市「義」靈 做個有錢人

▲ 金銀財寶

凡仙（註）能與所有靈體溝通的能力，並非與生俱來。這是他當年第一次與萬物之靈的靈體接觸之經歷。

朋友一家三口香港人，為工作方便，舉家搬到深圳定居。一天因女兒生病，回香港就醫，還好只是小病痛，下午就可以趕回深圳。但就從那一晚開始，聽到奇怪的聲音。

是一把男聲。

操普通話的男聲。

朋友一家三口雖懂普通話，但在家裡都以廣東話溝通，因此不以為意，想大概是隔壁的電視聲浪過大。但過了兩三天，情況不邊。細聽之下，都是從女兒房裡傳出來的。依然是男聲，朋友奇怪是什麼電台，在播相聲嗎？

躡手躡足推門近女兒房，小娃正熟歲，但在作夢話，而且非常清晰。

「啊姨，開門啊，我要出去！」就是那把操普通話的男聲。女兒沒有僞聲能力，但那口音，那語調，配在小娃單純的臉蛋，卻詭異得很。朋友觀察了兩天，再也忍不住心中的慌，馬上來找凡仙。

當時的凡仙，還只是有與貓貓狗狗大小毛孩靈通的能耐，但對朋友的拜托，他絕不推遲。只是與萬物之靈的靈體溝通，他是沒有把握的。

剛開始接觸那男聲時，凡仙感受到的，是種像收音機干擾的低频噪音。然後，就像一般人調校收音機至合適的頻率，慢慢對準，找出正確的信号。

對上了！

那男聲的靈體，生前是住在深圳的窮等人家，來港工作，但不辛在工業意外中身亡。機遇巧合，在香港附了上朋友的女兒，隨著她回了深圳，但又離不開女孩，只可以透過女孩「傳個話」請幫忙。

男聲靈體要求給他燒許多的金銀財寶，大屋靚車，讓他好好享受一下，擺脫生前貧乏潦倒沒物質的窮日子。當然這種只是看著舒心卻不長遠短暫的「好日子」，凡仙是看不過去的。他建議送男聲靈體到下一站，好讓他一路好走的離開這空間。

▲ 邊走邊咕嘟：我要做個有錢人



對著觸手可及的金銀財寶，男聲靈體考慮了很久，說了好多次：「我要做個有錢人。」但最後還是聼了凡仙理性的分析：「你要做個有用的人才對。」

走的時候仍然咕嘟著：我要做個有錢人。

之後凡仙想這經驗，這男聲靈體，都覺有點搞笑。

*註: 他有都市異靈能力，能與動物、靈體溝通，幫助他們，但從不以此賺取金錢，我們都叫這位都市「義」靈：凡仙。

作者_寡言（梁偉英）簡介： 簡介 ：上班，是為謀生，寫作，卻是為延活。活得不好，生計也只能馬虎的謀過去。相對上班，更愛寫作，會請個假窩在coffee shop ，聽K-pop，寫寫寫。因經常忙於應付湧現的想法，靈感，所以寡言。

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