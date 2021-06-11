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【樓市破頂】兩大原因令買家心動　不惜以屋苑歷史高價入市

股樓投資 18:08 2021/06/11

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樓市續旺，買家加快入市，不惜以高價購入心儀單位。利嘉閣陳志傑說，葵涌芊紅居1座低層E室，實用面積440平方呎，兩房間隔，向西南，望球場景，放盤近3個月，原叫價690萬元，終減價20萬元，以670萬元易手，實用呎價約15,227元。值得留意的是，上述單位成交價追平屋苑兩房的歷史高位。 

代理續說，上述買家想尋找兩房及能步行到地鐵站的物業，見芊紅居樓齡不太舊，而且環境舒適寧靜，加上內籠企理及有裝修，與父母睇樓後，即出價洽購，最初出價650萬元但被拒，考慮兩天後，再追加20萬元，終以670萬元買入單位，成交價追平屋苑兩房的歷史高位。 

資料顯示，原業主於2016年3月以約431萬元購入上述單位，持貨約5年，現帳面賺約239萬元，物業期內升值約55%。

【示範單位】何文田VAU Residence　285呎一房單位附送特製衣櫃　配掛衣拉桿方便收納【下一頁 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 芊紅居 利嘉閣 葵涌

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