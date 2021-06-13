【職場熱話】公司由九龍灣搬到上水　70名員工集體辭職僅剩10人　新界人：早一點出門搭車就可以

上班除了薪金，工作地點有時候亦是一個考慮因素，有打工仔在Facebook專頁「奴工處」投稿，指公司剛由九龍灣搬到上水，但工資就未有作調整，結果在搬遷前一個月大部分同事都遞信辭職。最後公司由原本70人名員工走了只剩下10個人，人手減少了八成半。

雖然很多人都對上水上班表示抗拒，但帖文就引來不少「新界牛」反駁，「上水人出九龍灣返工就沒有問題的，九龍灣搬上水就好像去了深山似的，其實上水沒有你們想像中這麼偏僻，上水去九龍灣都是一小時車程，還有巴士直達。」、「市區人是廢一點」、「不說以為上水沒有車可以到達」、「其實九龍很多地方去港島都要一小時，跟新界出市區差不多時間」、「新界牛表示：早一點出門口乘搭早一班車就可以了」、「北區人表示你們都有今天了」、「不說我以為上水是不毛之地」。

【樓市熱話】叫年老親戚去抽綠置居 待死後或住老人院後 再轉讓給自己 網民大批冷血 【下一頁】

亦有網民認為這是公司策略的一種，「根本就是想執笠賠少一點」、「用這招cut人都幾絕」、「慳租順便cut埋headcount（員工人數），這招厲害」、「間公司成功了」

另外有不少北區人都趁機自薦，「北區人表示有興趣甚麼公司」、「在港島上班的北區人表示有興趣知道是甚麼公司」、「北區人表示有興趣」、「上水人表示有興趣」。

【延伸閱讀】民航處招聘助理民航事務主任 頂薪逾4萬 毋須特別技能即可申請 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠