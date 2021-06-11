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【資料外洩】AsiaPay涉潛在信用卡數據洩露　有港人報稱損數百英鎊、公司：有調查結果會公布

股市 17:44 2021/06/11

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AsiaPay涉潛在信用卡數據洩露

經營「AsiaPay」香港電子支付服務商聯款通發聲明，公司的支付網關可能遇上潛在信用卡數據洩漏事件，並指事故發生可能發生於去年9月17日至今年5月2日，為期7個半月。AsiaPay聯款通聲明暫未提及哪些數據可能被洩露，也未有提及是否涉金錢損失。有本地傳媒引述稱，有港人報稱信用卡被盜用，損失金額約數百元英鎊，懷疑與AsiaPay聯款通有關。

聯款通2000年在香港成立，為銀行、公司、電子商務企業等提供電子支付解決方案，服務涵蓋國際流通的信用卡、借記卡、銀行帳戶/網上銀行、電子錢包、臨櫃繳付、預付卡和其他數碼支付方式，於亞洲設立14間AsiaPay辦事處。

Facebook年內曾通報用戶資料外洩，可見【下一頁】

聯款通表示，已聘請專業的網絡安全公司就事件進行有效管控和調查，公司亦同時加強安全措施，包括軟件升級、加強身份驗證流程、增加網絡安全資源，以及加強公司內部培訓和管理。從5月3日起已沒有發現新的可疑活動。

聯款通表示，已向有關當局報告事件，並通知可能受影響的商家、客戶和持份者，在有更多調查結果時再作公布。

《蘋果日報》引述軟件公司RedSo負責人李思聰稱，昨日收到有用戶表示接到AsiaPay資料外洩，暫未知有多少人損失，而該公司有3名員工報稱信用卡被盜用，損失金額數8百英鎊。

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編輯：麥德銘

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