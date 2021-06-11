【G7峰會】G7國家承諾捐10億劑新冠疫苗　半數來自美國

七國集團（G7）峰會本周五（11日）於英國康沃爾（Cornwall）舉行，在此之前，英國首相約翰遜（Boris Johnson）周四（10日）宣布，G7國家將會向全球貧窮國家捐贈10億劑新冠疫苗，當中半數來自於美國，英國承諾貢獻1億劑。此前約翰遜曾呼籲G7成員國承諾在2022年内，幫助全世界人民接種疫苗。

加拿大擬放寬出入境限制 接種疫苗者可縮短隔離時間【下一頁】

在約翰遜公布這一消息的數個小時之前，美國總統拜登（Joe Biden）已經宣布，美國將購買5億劑輝瑞疫苗（即復必泰疫苗），捐贈給全球92個貧窮國家和地區，預計今年提供2億劑，到明年上半年再交付3億劑。拜登強調，這一舉措「沒有附加任何條件、且不要求任何回報」。

不過有聲音指這10億劑疫苗僅僅是「杯水車薪」，慈善機構樂施會（Oxfam）預計，全球合共有40億人要通過「疫苗公平分配計劃」（COVAX）獲取疫苗，這一計劃旨在確保疫苗公平分配，主要是面向中低收入國家。另外樂施會健康政策主管Anna Marriott表示：「如果G7領導人最多能夠捐獻10億劑疫苗，那麼這次峰會將是失敗的」，她指如若要結束疫苗，仍需110劑疫苗。

七國集團包括美國、英國、加拿大、法國、德國、意大利和日本，除了新冠疫情和疫苗捐贈之外，會議議程上還將討論氣候變化、女童教育和經濟復甦等議題。

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编辑：李勝男