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9幢新公屋今年內落成 逾9成單位月租低於2500元

理財智慧 17:53 2021/06/11

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房委會今（11日）公布，9幢即將落成的公屋租金以區內最佳租金水平釐定，逾91.6%單位月租定於2,500元以下。9幢大廈來自一個新公共屋邨和兩個現有公共屋邨，暫定於7月至12月落成，合共提供10,445個單位。

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房委會指，若公屋申請人若未能負擔獲編配的新單位租金，可要求改配租金較廉宜的翻新單位。如符合申請資格，可透過租金援助計劃申請援助。房委會又稱，公屋租金已獲大幅資助，包括差餉、管理費和維修保養成本。

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市區公屋單位的最佳租金為每月每平方米93.8元，適用於海達邨海盛樓的1,040個單位。葵涌區公屋單位的最佳租金為每月每平方米90.7元，適用於荔景邨恒景樓的540個單位。至於粉嶺區公屋單位的最佳租金為每月每平方米66.5元，適用於粉嶺皇后山邨的皇溢樓、皇頤樓、皇順樓、皇盛樓、皇滙樓、皇樂樓及皇澄樓的8,865個單位。
 

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撰文 : 陳楚琨

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