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【多圖】仔女長大要換樓　為住3房單位由九龍搬入粉嶺　698萬入市維也納花園

股樓投資 17:21 2021/06/11

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為人父母自然想子女擁有更好生活環境，當子女成長到一定歲數，就會需要更多活動空間和私人空間。美聯物業粉嶺帝庭軒分行營業經理蔡天賜表示，有外區客為讓子女擁有自己房間，日前入市粉嶺維也納花園，一個連裝修高層3房套單位以698萬元獲承接。

成交單位為維也納花園1座高層F室，實用面積約732平方呎，3房套間隔。蔡天賜稱，單位原本叫價約720萬元放售，單位內櫳企理，附雅致裝修，加上景觀開揚，吸引外區用家洽商承接。

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據悉，買家原本居住於九龍區，由於子女長大需更多空間，有意換樓搬屋，惟買家於市區未覓得合乎預算的3房單位，故轉至北區尋寶。買家見政府將加快區內發展，而且樓市氣氛熾熱，加快入市。雙方議價後，單位終以698萬元成交，實用呎價約9,536元。

據了解，原業主2016年11月以560萬元購得，是次轉手帳面獲利138萬元，升值近24.6%。

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撰文 : 謝昕蕎

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