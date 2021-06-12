【樓市熱話】兩夫婦為申請綠置居爭執　丈夫堅持港島　稱從小到大都好想住　並認為港島區「高級點」

「上車」是不少香港人的夢想，不過就算幸運「上車」，要買哪個地區的樓盤也經一番考量。近日就有網民在討論區發帖，指為申請綠置居一事吵了很久，妻子認為他們一家工作和讀書的地方都在九龍區，所以選九龍區是理所當然，但老公就堅持只選港島區，認為「高級點」，令妻子苦惱不已。

【網民熱話】拍拖三個月 女友借40萬周轉 怎麼辦？ 網民：劉備借荊州，一去無回頭！ 【下一頁】

事主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【樓市熱話】叫年老親戚去抽綠置居 待死後或住老人院後 再轉讓給自己 網民大批冷血 【下一頁】

帖文一出，引來網民熱話，不少網民都在批評事主老公，「這麼高要求」、「他沒有本事才要買居屋，還要扮高級….」、「抽到居屋，3年後白居易賣了它，賺了首期不就慢慢選港島上車盤，居屋還扮高級，『死要面』」、「錢包一百萬都沒有住甚麼港島私樓／居屋，自量下吧....」

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠