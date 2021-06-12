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【樓市熱話】兩夫婦為申請綠置居爭執　丈夫堅持港島　稱從小到大都好想住　並認為港島區「高級點」

理財智慧 14:00 2021/06/12

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「上車」是不少香港人的夢想，不過就算幸運「上車」，要買哪個地區的樓盤也經一番考量。近日就有網民在討論區發帖，指為申請綠置居一事吵了很久，妻子認為他們一家工作和讀書的地方都在九龍區，所以選九龍區是理所當然，但老公就堅持只選港島區，認為「高級點」，令妻子苦惱不已。

【網民熱話】拍拖三個月 女友借40萬周轉 怎麼辦？ 網民：劉備借荊州，一去無回頭！　【下一頁

事主經歷：

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【樓市熱話】叫年老親戚去抽綠置居　待死後或住老人院後 再轉讓給自己　網民大批冷血　【下一頁

帖文一出，引來網民熱話，不少網民都在批評事主老公，「這麼高要求」、「他沒有本事才要買居屋，還要扮高級….」、「抽到居屋，3年後白居易賣了它，賺了首期不就慢慢選港島上車盤，居屋還扮高級，『死要面』」、「錢包一百萬都沒有住甚麼港島私樓／居屋，自量下吧....」

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

香港 綠置居 居屋 上車盤

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