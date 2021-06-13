【職場熱話】面試重遇前度 港女大呻想要工作 網民直批：昨天的因，今天的果

世界最尷尬的是不是去洗手間沒有帶紙巾，也不是認錯人打錯招呼，而是重遇前度。在街上遇見前度，可以裝不見，如果在職場上碰上呢？近日有網民於網上討論區發文，指面試的HR是她前男友。

網民經歷：

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帖文一出，網民反應各異。有人直言：「準備找第二份吧！」，亦有人覺得：「或者可以撻番著！」更有網民異想天開，指前度可能已經忘記了樓主。其後被他人嘲笑：「拍韓劇咩！」

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不過網民覺得樓主想要這份工作，最主要是看當初分手的原因。他們問：「分手果陣有無送帽比人？」樓主避而不談，被網民直批：「昨天的因，今天的果」。即使僥倖被錄取，也有機會在職場被前度耍一頓。

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責任編輯：張瑋婷