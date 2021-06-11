【大行點睇】國盛證券指泡泡瑪特在行業眾多環節上　都比競爭對手領先2至3年　維持「買入」評級

國盛證券指，泡泡瑪特（09992）在IP、供應鏈、銷售渠道等各環節，都比競爭對手領先2至3年，在行業中佔領先發優勢，為其帶來規模效益及品牌認知。

該行指行業長期而高，市場規模超400億元，公司市佔率約為25%。預計盲盒市場高增長可持續，主要驅動力來自於IP增長及渠道加速布局。假設公司在盲盒市佔率達到30%，中期看公司國內盲盒收入空間有望達到120億元。

該行指集團未來仍有三大看點，分別為海外市場、高端手辦、IP 授權。該行預計公司2021至2023年實現淨利潤11.46、17.25、24.27 億元，分別按年增長118.9%、50.6%、40.7%，維持「買入」評級。

大行對泡泡瑪特評級及目標價：

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