【疫苗優惠】嘉華國際送100萬元海景嘉福酒店餐飲禮券　7月6日開始登記

▲ 嘉華國際表示，將於每周抽獎形式，分批送出海景嘉福酒店的電子餐飲禮券。圖為嘉華國際主席及創辦人呂志和。

嘉華國際 （00173） 宣佈，推出「全城『嘉』油」接種疫苗獎賞計劃，凡於7月6日至8月29日期間，接種第一劑或第二劑疫苗的人士，須於接種疫苗當天，進入獎賞計劃專頁（可按此）進行登記，便可參加總值100萬元的抽獎。每人可獲抽獎機會一次，每周抽獎一次。

嘉華國際指，每位得獎者可獲價值2000元的海景嘉福酒店的電子餐飲禮券，獎品包括海景咖啡廊4人晚市自助餐、海景軒總厨梁輝雄師傅禮物籃等。得獎結果將刊登於活動專頁（可按此登入）、《星島日報》和《英文虎報》，得獎者亦將獲獲短訊及電子郵件個別通知。

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嘉華國際早前指，為鼓勵員工接種新冠疫苗，公司早於三月起，向已接種疫苗的員工提供假期，並為員工及其家人提供新冠疫苗注射前檢查費用津貼，更以專車接載員工及其家人前往私家診所接種疫苗。

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編輯﹕賴奕羚