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【疫苗優惠】嘉華國際送海景嘉福酒店餐飲禮券　總值100萬元

Hot Talk 17:38 2021/06/11

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嘉華國際表示，將於每周抽獎形式，分批送出海景嘉福酒店的電子餐飲禮券。圖為嘉華國際主席及創辦人呂志和。

嘉華國際 （00173） 宣佈，為鼓勵市民接種疫苗，擬推出疫苗獎賞計劃，以抽獎形式送出海景嘉福酒店的電子餐飲禮券，總值100萬元。另外，集團亦會透過東華三院，捐出100萬元發放予基層市民，作為疫苗接種前檢查費用的津貼。

嘉華國際表示，將於每周抽獎形式，分批送出海景嘉福酒店的電子餐飲禮券。每位得獎者可獲價值2000元的電子餐飲禮券。凡於今年8月31日前接種兩劑新冠疫苗、並持有香港身份證人士，可參與抽獎。

此外，嘉華國際擬捐出100萬元，透過東華三院向基層人士發放津貼，由東華三院推薦及甄選受惠對象。東華三院辛丑年董事局亦同時捐款一百萬港元，讓更多有需要人士受惠，詳情將稍後公佈。

嘉華國際亦指，為鼓勵員工接種新冠疫苗，公司早於三月起，向已接種疫苗的員工提供假期，並為員工及其家人提供新冠疫苗注射前檢查費用津貼，更以專車接載員工及其家人前往私家診所接種疫苗。

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編輯﹕賴奕羚

著數優惠 酒店 嘉華國際（00173） 嘉華 疫苗
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