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【大行點睇】料擴大社區團購投資 野村降京東每股盈利預測

股樓投資 16:55 2021/06/11

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野村發表報告月，指京東 （09618） 管理層認為首季社區團購業務投資回報率令人滿意，因此將於第二季加大投資。野村指早前市場估計京東對社區團購的投入，並不及美團 （03690） 及拼多多（PDD），而公司最新表態，令公司發展社區團購的目標將更清晰。

野村估計，京東在2021財年來自社區團購的虧損將擴大至160億元人民幣，主要源自投資金額的加大，同時因應銷售開支增加，該行將2021財年每股盈利預測較原來預期降低14%。野村又估計京東第二季收入按年增24%，維持公司「買入」評級，目標價由378元降至365元。

京東今日股價跌1.5%至279.2元。

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 銷售 每股盈利 買入 目標價 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD）

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