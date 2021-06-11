【新冠疫苗】G7擬捐10億劑 白高敦批未解決問題

不少西方國家的新冠疫苗接種率上升，但仍有大量貧國的新冠疫苗供應緊張，世衛（WHO）更指9成非洲國家難在今年9月達到1成人接種疫苗的目標。英國承諾1年來向貧國提供1億劑新冠疫苗，作為G7（七國集團）提供10億劑疫苗承諾的一部分，但英國前首相白高敦等人批評G7提供10億劑疫苗未能解決問題，認為實際上需要110億劑。

【新冠疫苗】非洲9月內1成人接種？ 世衛：9成國家做唔到 【下一頁】

G7峰會11日至13日在英國舉行，英國首相約翰遜 （Boris Johnson）曾呼籲G7領袖承諾在2022年内，協助全球人民都能接種新冠疫苗。

約翰遜早於今年2月首次承諾，英國會將大部分剩餘疫苗提供給貧國。英國首相府周五（11日）發表聲明摘錄，指約翰遜料於同日正式宣布捐贈1億劑疫苗的決定。

根據首相府聲明，英國將於未來數周開始捐出疫苗，預計於9月底前可分發500萬劑，並在今年底内再分發2,500萬劑，目標是在1年内合共捐出1億劑疫苗。

英國會經WHO牽頭的新冠肺炎疫苗公平分配計劃（COVAX）機制捐出8成疫苗，餘下2成疫苗會由英國決定與哪些有需要的國家共享。首相府聲明更指出，G7領袖料將同意提供10億劑疫苗，以爭取在2022年結束疫情。

但包括英國前首相白高敦（Gordon Brown）在內的人士指出，G7的計劃並未解決貧國疫苗供應不穩的結構性問題。他們更指G7需要向貧國捐出約120億劑新冠疫苗，所需費用達500億美元（約3,900億港元）。

【輝瑞疫苗】美國擬購5億劑分全球 中方冀盡快付諸行動 【下一頁】

英國承諾捐出1億劑疫苗前，美媒報道指美國總統拜登（Joe Biden）已和輝瑞（Pfizer）達成協議，將會向輝瑞購入5億劑新冠疫苗分發給全球近百國。美媒更指美國也正與另一藥廠Moderna洽談，有意增購疫苗分發多國。

而中國外交部發言人汪文斌周四（10日）回應指，美方之前一直說美國的疫苗要優先用於美國百姓的接種。現在美方提出來，要向COVAX捐贈疫苗，中方希望美方的承諾能盡快付諸行動。

汪文斌指中國政府和企業通過捐贈、出口、聯合生產等多種方式，與各國合作夥伴廣泛開展疫苗合作，與各方一道努力促進疫苗的全球公平合理分配。在自身需求十分巨大、疫苗供應十分緊張的情況下，中方盡己所能向80多個急需的發展中國家提供疫苗援助，向40多個國家出口疫苗，迄今已向國際合作夥伴供應了3.5億劑疫苗，是世界上對外提供疫苗最多的國家

汪文斌續稱，中方已宣布向COVAX首批提供1,000萬劑疫苗，明確用於發展中國家急需，不久前第一批疫苗已正式下線。

責任編輯：鄭錦玲