第二波新冠疫情加上股票估值高企，不單令投資者對印度股市卻步，同時對當地經濟前景存疑。不過，印度另一面的情況是：目前經濟活動收縮及重新調整的狀況持續愈久，一些關鍵的「動力」將會增強，包括數碼化、電子商務及氣候變化緩解，以至供應鏈的全球重新佈局以及對衛生服務及房屋的新需求等。我們預期這些趨勢將擴大勝負之間的差距，令投資印度不再只是追隨大市回報（Beta），而是追求額外回報（ Alpha）。

值得留意的四大因素

印度新冠肺炎數字飇升，但股市繼續攀升，可見當地企業在非常時期依然表現出一定程度的韌性。雖然疫情前景未明令風險持續，但我們正密切注視四個主要因素以作為市場未來狀況的指標。

疫苗接種 ─ 印度已開展堪稱全球最大規模的疫苗接種計劃之一，以接種劑量計算，該國已躋身全球前三大國家之列。由於人口規模龐大，達到群體免疫需時。對此，政府加快了疫苗審批速度，並將疫苗接種範圍擴大至 18 歲及以上的較年輕印度人。

動力向量 ─ 上述提及的結構性趨勢在疫情出現前已影響印度企業及其盈利表現，現時更進一步成為強大的動力。例如，印度的資訊科技企業預期在未來數年可顯著受惠於數碼化發展，數碼相關的收入在2025年前將佔超過一半1。企業最新的業績顯示它們正逐步適應這個「新常態」。

對資本及能源的需求 ─ 眾所周知，印度缺乏資本和能源。就資本而言，在目前的低息環境下，印度正受惠於充足的流動性。能源方面，由於印度是原油的進口大國，現時受惠於可再生能源及能源儲存的技術進步。雙軌並行或可支持印度更廣泛的經濟活動。

海外資金流入 ─ 印度在新興市場的相對經濟規模已由 2000 年佔 10.9% 上升至 2020 年的 15.2%，但印度在 MSCI 新興市場指數中的權重同期僅由7.5%微升至8%。隨著投資者尋求更理想的、與其經濟相稱的投資機會，預期海外資金將繼續流入印度股市。這些資金的流入或有助新股市場保持活躍，為企業提供低成本的股權資本。

波動及機會的浪潮

經濟表現仍然不平衡：部份行業面臨需求萎縮，而另一些行業則無法滿足看似無窮的需求。後者包括出口主導（包括資訊科技）以及具誘因生產進口替代品（如化學品和電子產品）的企業。隨著需求最終上升和產能利用率提升，預期企業將擴張其產能並增加招聘。低實際利率為這些範疇的增長注入新動力，我們預期增長加速可望逐漸滲透到其他經濟領域。

與此同時，新冠疫情的浪潮以及隨之而來的業務中斷將在市場上造成一輪又一輪的波動。市場上鮮有出現因各行各業營運受中斷而帶來的投資機會，但亦考驗投資者選股的眼光。雖然市場已復甦並且屢創新高，而市盈率亦已上升，但我們認為市場仍然存在具吸引力的投資機會。

作者：柏瑞投資亞洲股票投資總監Siddhartha Singh