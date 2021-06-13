【職場熱話】初出社會 做政府合約工 仍抱着實習心態上班 網民：N仔你想有咩心態？

剛畢業的大學生踏入社會，心態難以調整。有些人總以為做錯事會被包容，但入了職場的話，每個人都是平等，沒有理由要縱容他人。近日有網民於網上討論區發文，指自己做全職工作仍然是實習心態。

網民經歷：

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網民指，樓主可能以為沒有人看到他上班的常態，但其實有不少人看在眼中。也有人覺得就是因為樓主這樣上班才沒有升職機會。隨即被樓主反駁：「政府合約工作」（Non-Civil Service Contract），是「N仔」，然後被一眾網民安慰，稱所有政府工作也是這麼空閒。雖然樓主抱實習心態工作，但其他人不會當他是來實習，做錯一樣會被人記住。

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有人指自己和樓主相反，在實習但就被塞了很多很重要的工作，感嘆上司真的不怕會出事。有網民分享自己經驗，即使抱着學習心態去面試，都會被上司罵：「依家係返工唔係嚟學嘢，唔好諗住可以慢慢學！」

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責任編輯：張瑋婷