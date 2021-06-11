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【抖音海外版】TikTok提高美國開屏廣告價格 假日要價超過1500萬元

Hot Talk 16:48 2021/06/11

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TikTok據報提高美國首頁開屏廣告價格，第四季度的假日要價超過200萬美元。

字節跳動（ByteDance）海外短視頻應用TikTok用戶數快速增長，帶摯廣告價格急升。彭博社引述一份文件報道，TikTok第三季度在美國主頁開屏廣告要價超過140萬美元，該數字將在第四季度躍升至超過180萬美元，在假日的價格超過200萬美元（約1560萬港元）。

知情人士稱，要價相較一年之前顯著增加，大部分原因是TikTok的用戶基數不斷增長。截至去年8月，TikTok在美國擁有逾1億月活躍用戶（MAU），而2018年初僅1100萬。根據TikTok估算，該廣告位將可帶動1.09億次曝光。

拜登簽署新行政命令撤銷TikTok微信禁令　加緊審查外國對手應用程式【下一頁】

據悉，TikTok目前廣告業務未及同業成熟，目前仍打造其廣告團隊。但TikTok母企字節跳動已經是全球最大的廣告商之一，其去年單在中國的廣告銷售收入就超過200億美元，並預測今年全球的廣告銷售將可達到接近400億美元。

TikTok用戶打開該應用程式後，首先會見到開屏廣告，令其成為該應用程式最具價值的廣告位，其在第三季度全國性假期的要價達到150萬美元，第四季度上升至超過200萬美元。

不過，TikTok在青少年中大受歡迎，卻可能成為廣告業務的阻礙，價目表顯示TikToK用戶中約45%在18歲以下，但廣告主更傾向成年人受眾。

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編輯：陳健婷

 

廣告 抖音 字節跳動

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