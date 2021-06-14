【轉工抉擇】現職月薪31K 上司下屬關係良好 獲新公司挖角38K 走唔走好？

轉工無非為了月薪和工作福利，但當在現公司和同事培養出深感情後，不少打工仔都難以作出選擇。近日有網民於網上討論區發文，指自己在月薪和工作環境中搖擺不定，不知道怎麼選擇才好。

網民經歷：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

不少人指樓主的背景已經解答到他的問題。不過樓主就稱他曾答應上司，升職後要過一年才可以辭職。於是網民勸他，如果上司真的是樓主知音人就會明白他的選擇，如果上司有怨言的話，留在現在公司也沒有意思，直言：「離開係你嘅最好選擇」

【職場熱話】買過萬元電腦椅放公司 同事不爽在「曬命」 斥：「都唔知搏乜！」【下一頁】

有網民認為樓主自視甚高，指世界是不會沒有了誰就不會轉動。雖然樓主把自己說得很重要，但可能辭職一星期後，同事已經把所有過錯都推到他頭上，叫樓主：「唔好咁天真啦」

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷