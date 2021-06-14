  • 30°C
香港時間 : 2021614日 (一) 15:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【轉工抉擇】現職月薪31K 上司下屬關係良好 獲新公司挖角38K 走唔走好？

理財智慧 14:00 2021/06/14

分享：

轉工無非為了月薪和工作福利，但當在現公司和同事培養出深感情後，不少打工仔都難以作出選擇。近日有網民於網上討論區發文，指自己在月薪和工作環境中搖擺不定，不知道怎麼選擇才好。

網民經歷：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

不少人指樓主的背景已經解答到他的問題。不過樓主就稱他曾答應上司，升職後要過一年才可以辭職。於是網民勸他，如果上司真的是樓主知音人就會明白他的選擇，如果上司有怨言的話，留在現在公司也沒有意思，直言：「離開係你嘅最好選擇」

【職場熱話】買過萬元電腦椅放公司　同事不爽在「曬命」　斥：「都唔知搏乜！」【下一頁

有網民認為樓主自視甚高，指世界是不會沒有了誰就不會轉動。雖然樓主把自己說得很重要，但可能辭職一星期後，同事已經把所有過錯都推到他頭上，叫樓主：「唔好咁天真啦」

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷

職場活動 職業生涯 職場文化 網上討論區 辭職

上一篇文章

【火箭股】將出現首隻火箭股？ 維珍軌道擬通過SPAC以30億美元估值上市

下一篇文章

【美股焦點】騰訊有份投資 「Boss直聘」母企看準網美上市首掛升近一倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋