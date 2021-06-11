【畢業生支援】畢業生無經驗難就業　政府津貼僱主聘工程建築等畢業生

▲ 政府將提供培訓津貼予僱主，以聘請工程、建築、測量、都市規劃及園境界別的畢業生和助理專業人員。（資料圖片）

疫情影響就業市場，缺乏工作經驗的畢業生及助理專業人員在就業市場上欠缺優勢。發展局今日（11日）公布，政府將提供培訓津貼予僱主，以聘請工程、建築、測量、都市規劃及園境界別的畢業生和助理專業人員，為他們提供就業機會，從而為業界保留人才。

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發展局發言人表示，「支援工程、建築、測量、都市規劃及園境界2.0」的措施（支援措施2.0）將提供1,700個資助名額，分兩個組別。第一個組別提供550個資助名額予私人機構聘請修讀建築、測量、都市規劃及園境學科的應屆畢業生。獲批資助名額的僱主聘用每名合資格畢業生並提供認可的專業培訓，可獲每月5,610元的津貼，最長為期18個月。



第二個組別提供1,150個資助名額，支援私人機構聘請工程、建築、測量、都市規劃及園境界別的助理專業人員。工程界別方面，資助計劃的主要對象為2021年內完成香港工程師學會工程畢業生培訓計劃的助理專業人員。其餘四個界別方面，在2021年内完成相關專業學會認可培訓的助理專業人員將可優先獲得資助。獲批資助的僱主聘用每名合資格的助理專業人員並提供認可的專業實習機會，可獲每月1萬元的津貼，最長為期12個月。



支援措施2.0將於6月18日開始接受申請，畢業生組別和助理專業人員組別的截止申請日期分別為11月30日和8月31日。申請指引及表格可於發展局網頁下載。

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責任編輯：朱悅瀅