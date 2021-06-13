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【職場熱話】聘請倉務助理月薪13k　要有專上教育學歷和3年工作經驗　網民驚訝：真係聞所未聞

理財智慧 14:00 2021/06/13

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市道不好，就算是大學生也很難找工作，近日在討論區就有網民發現了勞工處一則招聘廣告，是關於一個進出口貿易公司聘請倉務助理，但居然要求要有專上教育學歷和3年工作經驗，令網民感到驚訝，「真係聞所未聞」。

【職場熱話】港男每月搵2萬 低欲望冇女友 嘆月儲1萬上車無望　【下一頁

工作要求：

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【網民熱話】拍拖三個月 女友借40萬周轉 怎麼辦？ 網民：劉備借荊州，一去無回頭！　【下一頁

帖文一出，不少網民都嘆學歷貶值，「大專教育不值錢」、「香港大學生只是比『咕喱』高少少！」、「死了，我連倉務助理都沒有資格做，陰公啦」、「 這麼低人工？」、「搵錢艱難」、「不如去做看更」、「甚麼都要說學歷是不切實際」。

不過在帖文發出後一天，記者再到勞工處查看該職位空缺，發現要求資歷已改為中五程度和1年經驗。

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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