【港股追蹤】內地研以旗下疫苗作加強針 康希諾全日急升逾一成

美國國家衛生研究院旗下網站透露，內地有研究計劃將康希諾（06185）所研發的一劑新冠疫苗作為加強針，以增加疫苗的效力。

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有關消息帶動康希諾急升10.4%，收報全日最高位369.8元，成交9.4億元。

該網站稱，有內地研究人員計劃研究讓已接種過其他新冠疫苗的人士注射康希諾生物疫苗作加強針，以提升疫苗保護效力。據悉，該實驗由江蘇省疾控部門資助，並計劃招募300名18至59歲的健康成年人參加試驗。研究人員會為已接種一劑或兩劑滅活疫苗的參與者注射康希諾疫苗的加強針，而部分人則會接種科興疫苗作為對照。

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