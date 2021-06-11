▲ 【996不再】騰訊光子工作室試點周三強制6時下班 其他日子9時前清場

內地互聯網企業「996（朝9晚9，每周工作6日）」工作文化，成為業內不少員工埋怨之處。騰訊 （00700） 旗下開發《和平精英》、《歡樂鬥地主》的光子工作室最新流出內部通告，由下周一（6月14日）起，騰訊光子辦公室逄星期三實行早上9時上班、下午6時強制下班，其餘日子就要求不晚於晚上9時離開辦公區域，並且星期六、星期日放假，即內地所指「雙休（五天工作制）」。#騰訊試點強制6點下班#更成為內地社交平台的熱搜第一位。

據網上流傳通告，騰訊光子工作室要求日常管理要嚴守「周三健康日」作息要求，如有特殊需求要提前申請審批。

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騰訊有關做法雖然只是要求「996」變成「995」，有網民仍讚賞騰訊先行是其他互聯網企業榜樣，但也有憂慮若工作量不改，員工只是換地方工作，與現況無異。

「996」、「007（24小時、每周7日全天候工作）」內地科網企業文化早年已引發部分科企員工詬病，阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲指，能夠有可以發揮的機會而且有相應回報，對不少人來說是「巨大的福氣」，甚至指有人連996的機會都沒有，都令爭議加劇。

在高壓的工作環境下，近期內地熱傳「躺平並不可恥」文章，認為降低消費、欲望換取更自在的生活方式並不可恥。

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編輯：麥德銘