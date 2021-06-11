【大行點睇】下半年人流料恢復正常 瑞信指市場對火鍋股過分憂慮

瑞信發表報告，指內地三隻火鍋股呷哺呷哺（00520）、海底撈（06862）及九毛九（09922）股價由2月至今跌逾兩成至六成不等，主要是由於市場認為行內翻台率反彈緩慢，同時店鋪擴張的速度有所放慢。

香港上市的中國火鍋股：

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該行認為，雖然行業復甦不確定，會對火鍋股今年上半年的業績有所影響，但認為市場反應過度，預計下半年人流將會恢復正常。瑞信下調海底撈、九毛九及呷哺呷哺今年度的每股盈利預測，較原來預期減少6%、9%及12%，三者均維持「跑贏大市」評級，其中認為九毛九是行業首選，目標價由35元降至33元；海底撈目標價由73元降至50元，呷哺呷哺的目標價由20元降至12元。

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